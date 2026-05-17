Про це він написав у своєму інстаграм. У дописі він звернувся до своїх підписників і прихильників.

Дивіться також Подарунок до чемпіонства: Шахтар повертається в основний раунд Ліги чемпіонів

Про що написав Ракіцький у своїй заяві?

У своїй заяві Ракіцький подякував усім клубам, за які виступав, тренерам, партнерам по команді, суперникам і працівникам клубів, а також уболівальникам, які підтримували його протягом 30 років у футболі.

Футболіст зазначив, що за свою кар'єру здобув 30 трофеїв на найвищому рівні та пережив як великі перемоги й чемпіонства, так і складні періоди. Він підкреслив, що футбол був не просто професією, а справою всього його життя.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Окрему подяку Ракіцький висловив першому тренеру Павлу Дулінову, тренеру дубля Валерію Яремченку, а також Мірчі Луческу – як людині, яка відіграла особливу роль у його розвитку.

Серед подяк також прозвучало звернення до Ріната Ахметова та футбольного клубу Шахтар, в якому захисник провів значну частину кар'єри з 13-річного віку.

Ракіцький наголосив, що завершує ігрову кар'єру, але не прощається з футболом повністю – у майбутньому він розглядає можливість роботи тренером або спортивним функціонером.

Футбол був моїм життям 30 років… Побачимось у футболі

– підсумував він.

Що відомо про Ракіцького?

У складі Шахтаря він виграв 23 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона України. У другій половині 2022 року виступав за турецький клуб Адана Демірспор.

У січні 2023 року повернувся до Шахтаря, де знову допоміг команді здобути чемпіонство та встановив рекорд, перевершивши досягнення Андрія Шевченка як найстарший українець, що забивав у Лізі чемпіонів.

Навесні 2025 року приєднався до Чорноморця, за який виступав у Прем'єр-лізі та Першій лізі. У лютому 2026 року його контракт з клубом було припинено.

У футболці національної збірної України Ракіцький провів 54 матчі та відзначився 5 голами. Він був основним центральним захисником команди на домашньому Євро-2012 та Євро-2016.

У який скандал потрапляв Ракіцький?

У 2019 році захисник перейшов до російського Зеніта, що спричинило хвилю критики в Україні та фактично закрило йому дорогу до національної збірної.

Нагадаємо! За Зеніт також виступав футболіст-зрадник Анатолій Тимощук, який згодом став тренером цього російського клубу.

Водночас після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Ракіцький розірвав контракт із російським клубом, публічно засудив агресію та повернувся в Україну.