Громкий провал Магучих: победительница Олимпийских игр впервые за три года не попала на подиум

Украинская прыгунья в высоту неудачно провела этап Бриллиантовой лиги в Лондоне. Магучих покорила лишь 1,93 метра и оказалась вне топ-тройки.

В субботу, 19 июля, в Лондоне проходят немало топовых спортивных событий. Безусловно, главным из них является бой Усик – Дюбуа. Кроме этого, в столице Великобритании также прошел этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике, сообщает 24 Канал.

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Как прыгнула Магучих?

Среди участников женского соревнования по прыжкам в высоту была и украинка Ярослава Магучих, которая доминировала на этапах этого года. В китайских Сямэне и Шанхае украинка получила "золото", а в Стокгольме и Париже ограничилась "серебром".

Впрочем, пятый этап Бриллиантовой лиги в 2025 году получился провальным. Ярослава взяла высоту лишь 1,93 метра, тогда как на следующую планку запрыгнуть не смогла. Магучих в итоге заняла четвертое место.

Паниковать еще не надо. Конечно, хочется прыгать выше, потому что это не те результаты, которые я хочу и могу. Но в этом нет ничего страшного. Будем тренироваться и готовиться. Главный старт – чемпионат мира. Будем готовиться к нему,

– заявила Магучих.

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Для Ярославы это худшее выступление за последние три года в Бриллиантовой лиге. После пятого места в Стокгольме в июне 2022-го украинка всегда попадала на подиум.

Результаты прыжков в высоту среди женщин:

Морган Лейк (Великобритания) - 1,96 метра Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1,93 метра Кристина Гонзель (Германия) - 1,93 метра Ярослава Магучих (Украина) - 1,93 метра

К слову, в июне Ярослава Магучих выиграла "золото" на командном Евро по легкой атлетике. Это был второй подряд триумф девушки на чемпионате Европы.