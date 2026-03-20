Ярослава Магучих стала чемпионкой мира в помещении, у Юлии Левченко – серебро

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в очередной раз доказала статус лидера современных прыжков в высоту. В польской Торуне Магучих получила вторую в своей карьере золотую медаль чемпионатов мира в помещении.

Магучих без единой ошибки взяла высоту 2,01 и дальше заказала рекорд чемпионатов мира 2 метра 6 сантиметров, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Жених Магучих попал на видео: что известно об отношениях рекордсменки мира

Как выступила Магучих на чемпионате мира в помещении?

Для украинки не составило труда прыгнуть все высоты до 2 метров 1 сантиметра включительно с первой попытки.

Оставшись одной в секторе, она допустила первую ошибку на высоте 2,06 – это рекорд чемпионатов мира. Вторая и третья также оказались неудачными, поэтому итоговый результат Ярославы – 2,01.

Какой результат продемонстрировала Юлия Левченко?

Украинка синхронно с двумя другими спортсменками – Ангелиной Топич из Сербии и Николой Олислагерс из Австралии взяла высоту 1,99 с первой попытки. А вот 2,01 не покорились всем трем, поэтому в секторе прыжков в высоту будет уникальная ситуация: одно золото и сразу три серебра. Для Левченко это первая медаль чемпионатов мира в помещении.

Какие достижения теперь имеют Магучих и Левченко?