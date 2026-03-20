Укр Рус
20 марта, 14:59
2

На видео попал ритуал, который Магучих делала перед победой на чемпионате мира

Александра Власова
Основные тезисы
  • Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на чемпионате мира по прыжкам в высоту в помещении с результатом 2,01 метра.
  • Юлия Левченко, Никола Олислагерс и Ангелина Топич поделили серебро, взяв высоту 1,99 метра.

В пятницу, 20 марта, состоялся чемпионат мира по прыжкам в помещении. Украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко боролись за медали.

Для Украины "золото" на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении завоевала Магучих. Левченко вместе с Николой Олислагерс и Ангелиной Топич поделили "серебро", сообщает 24 канал.

Смотрите также "Он изучает украинский язык": Магучих рассказала о страстном фанате из Японии

Что делала Магучих перед соревнованиями?

Все мы привыкли видеть, как перед прыжками украинская спортсменка отдыхает в спальном мешке с закрытыми глазами. На этот раз, находясь в своем привычном состоянии "спящей красавицы", она также делала движения пальцами, возможно, чтобы успокоить себя.

Что делала Ярослава Магучих перед соревнованиями / Фото скриншот Суспільне Спорт

Ритуал Ярославы Магучих / Видео Суспільне Спорт: смотрите видео

Также во время представления спортсменок Ярослава одним жестом дала болельщикам понять, что все будет хорошо.

Жест от Ярославы Магучих / Фото скриншот Суспільне Спорт

Как прошли соревнования для Магучих и Левченко?

  • Украинская легкоатлетка Магучих в очередной раз подтвердила свой статус лидера в прыжках в высоту. На чемпионате мира 2026 года в помещении, который состоялся в польской Торуни, Магучих завоевала золотую медаль с результатом 2,01 метра. Она попыталась установить рекорд чемпионатов мира на высоте 2,06 метра, но не смогла преодолеть эту планку.

  • Ее соотечественница Юлия Левченко завоевала серебро, взяв высоту 1,99 метра, что стало ее первой медалью на чемпионатах мира в помещении. На этой же высоте успешно выступили еще две спортсменки, что создало уникальную ситуацию: одно золото и три серебра.