На видео попал ритуал, который Магучих делала перед победой на чемпионате мира
- Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на чемпионате мира по прыжкам в высоту в помещении с результатом 2,01 метра.
- Юлия Левченко, Никола Олислагерс и Ангелина Топич поделили серебро, взяв высоту 1,99 метра.
В пятницу, 20 марта, состоялся чемпионат мира по прыжкам в помещении. Украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко боролись за медали.
Для Украины "золото" на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении завоевала Магучих. Левченко вместе с Николой Олислагерс и Ангелиной Топич поделили "серебро", сообщает 24 канал.
Что делала Магучих перед соревнованиями?
Все мы привыкли видеть, как перед прыжками украинская спортсменка отдыхает в спальном мешке с закрытыми глазами. На этот раз, находясь в своем привычном состоянии "спящей красавицы", она также делала движения пальцами, возможно, чтобы успокоить себя.
Что делала Ярослава Магучих перед соревнованиями / Фото скриншот Суспільне Спорт
Также во время представления спортсменок Ярослава одним жестом дала болельщикам понять, что все будет хорошо.
Жест от Ярославы Магучих / Фото скриншот Суспільне Спорт
Как прошли соревнования для Магучих и Левченко?
Украинская легкоатлетка Магучих в очередной раз подтвердила свой статус лидера в прыжках в высоту. На чемпионате мира 2026 года в помещении, который состоялся в польской Торуни, Магучих завоевала золотую медаль с результатом 2,01 метра. Она попыталась установить рекорд чемпионатов мира на высоте 2,06 метра, но не смогла преодолеть эту планку.
Ее соотечественница Юлия Левченко завоевала серебро, взяв высоту 1,99 метра, что стало ее первой медалью на чемпионатах мира в помещении. На этой же высоте успешно выступили еще две спортсменки, что создало уникальную ситуацию: одно золото и три серебра.