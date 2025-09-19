Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих вписала свою фамилию в историю спорта. Однако в детстве звездная спортсменка не связывала себя с легкой атлетикой.

"Королева высоты" Ярослава Магучих в подростковом возрасте занималась рисованием, а спорт в ее жизни появился позже. Благодаря старшей сестре будущая чемпионка пошла в спортивную секцию.

Как Магучих пришла в спорт?

Интересно, что Ярослава не забросила рисование во время спортивной карьеры. Однако из-за тренировок на хобби остается совсем мало времени.

"В школьные годы я ходила на уроки рисования, но потом спорт заполнил все свободное время. И сейчас это просто какие-то наброски в скетчбуках", – рассказала Магучих.

В спортивную секцию Ярославу привела ее старшая сестра Анастасия. Так в жизни девушки появилась легкая атлетика.

"Ей надоело, что я постоянно бегала по всему дому. Поэтому она решила отвести меня на легкую атлетику, которой и сама занималась на то время. Тогда для меня это была просто игра", – поделилась воспоминаниями Магучих.

Кто в детстве нравился Магучих?

В школьные годы Магучих нравилась мальчикам из своего класса, которые уделяли их знаки внимания.

Мне с детства нравились разные мальчики. Прежде всего симпатизировала красавчикам, как это часто бывает в школе. Я тоже нравилась мальчикам, на уроках мне постоянно передавали записочки с нарисованными сердцами,

– рассказала Магучих.

Ярослава Магучих в детстве / фото opentv.media

