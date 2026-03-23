Украина показала лучший за 20 лет результат на чемпионате мира по легкой атлетике

В медальном зачете легкоатлетического чемпионата мира в помещении команда Украины заняла четвертое место медального зачета. Последний раз так высоко наша сборная была аж в 2006 году.

По количеству медалей мировое первенство в польской Торуни – лучшее для украинцев за 12 лет. Но на Мундиале-2014 мы имели только два серебра и бронзу, пишет "Трибуна".

Смотрите также Магучих стала самой титулованной украинской легкоатлеткой в истории, но есть нюанс

Как выступила Украина на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении?

Согласно информации World Athletics, Украина в медальном зачете чемпионата мира уступила лишь Соединенным Штатам, Великобритании и Италии. При этом удалось опередить такие страны как Испания, Нидерланды и Бельгия, а с Португалией у нас полный паритет.

Успех нашей команде обеспечил один-единственный вид программы – прыжки в высоту. Сперва в женских соревнованиях Ярослава Магучих не оставила сомнения, что именно она является мировым лидером в этой дисциплине. Только олимпийская чемпионка Парижа смогла покорить планку на высоте 2,01, к тому же сделала это с первой попытки, в то время как конкурентки завалили все три. Попробовала Магучих и побить рекорд Мундиалей на высоте 2,06, но это не удалось сделать.

Юлия Левченко никогда раньше не получала наград на чемпионатах мира в помещении, но на этот раз украинка ни в чем не уступила именитой Николе Олислагерс из Австралии и Ангелине Топич из Сербии. Все три спортсменки продемонстрировали идентичный результат в секторе и получили серебряные медали.

Олег Дорощук единственным из всех атлетов покорил планку на высоте 2,30 метра с первой попытки. В секторе на этот момент украинец остался фактически наедине с представителем Мексики Эриком Портильо. Тот тоже взлетел на 2,30, но ему понадобилось три прыжка. 2,33 оба спортсмена не взяли, а Дорощук стал чемпионом мира по меньшему количеству использованных попыток.

Поэтому в итоге у нашей команды 2 золота и 1 серебро. Выше в медальном зачете Украина была последний раз в 2006 году, когда делила третье место с командой Эфиопии.

Медальный зачет чемпионата мира-2026 в помещении, Торунь (Польша)

Лишь трем спортсменам в Торуни удалось добыть больше одной медали: это Джонатан Сакур и Жульен Ватрин из Бельгии и Халеб Макрей из США. У всех по золоту и серебру.