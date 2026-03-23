За кількістю медалей світова першість у польській Торуні – найкраща для українців за 12 років. Але на Мундіалі-2014 ми мали лише два срібла і бронзу, пише "Трибуна".

Як виступила Україна на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні?

Згідно з інформацією World Athletics, Україна у медальному заліку чемпіонату світу поступилася лише Сполученим Штатам, Великій Британії та Італії. При цьому вдалося випередити такі країни як Іспанія, Нідерланди і Бельгія, а з Португалією в нас повний паритет.

Успіх нашій команді забезпечив один-єдиний вид програми – стрибки у висоту. Спершу у жіночих змаганнях Ярослава Магучіх не лишила сумніву, що саме вона є світовою лідеркою в цій дисципліні. Тільки олімпійська чемпіонка Парижа змогла підкорити планку на висоті 2,01, до того ж зробила це з першої спроби, в той час як конкурентки завалили усі три. Спробувала Магучіх і побити рекорд Мундіалів на висоті 2,06, але це не вдалося зробити.

Юлія Левченко ніколи раніше не здобувала нагород на чемпіонатах світу у приміщенні, але цього разу українка ні в чому не поступилася іменитій Ніколі Оліслагерс з Австралії та Ангеліні Топич із Сербії. Усі три спортсменки продемонстрували ідентичний результат у секторі і здобули срібні медалі.

Олег Дорощук єдиним з усіх атлетів підкорив планку на висоті 2,30 метра з першої спроби. У секторі на цю мить українець залишився фактично наодинці з представником Мексики Еріком Портільо. Той теж злетів на 2,30, але йому знадобилося три стрибки. 2,33 обидва спортсмени не взяли, а Дорощук став чемпіоном світу за меншою кількістю використаних спроб.

Тож у підсумку в нашої команди 2 золота і 1 срібло. Вище у медальному заліку Україна була востаннє у 2006 році, коли ділила третє місце з командою Ефіопії.

Лише трьом спортсменам у Торуні вдалося здобути більше однієї медалі: це Джонатан Сакур і Жульєн Ватрін з Бельгії і Халеб Макрей зі США. У всіх по золоту і сріблу.