В этом году украинская легкоатлетка провела большую часть времени в Бельгии, где у нее была возможность спокойно готовиться к соревнованиям. Теперь олимпийская чемпионка планирует воссоединиться с семьей и друзьями в родном Днепре, пишет финское издание Iltalehti.

Магучих снова будет дома

По словам Ярославы, возвращение домой важно для ее морального восстановления. Несмотря на постоянные обстрелы и стресс из-за войны, именно родной город помогает спортсменке восстановить силы.

Я счастлива, потому что мой родной город, семья и друзья помогают мне морально восстановиться. Там я могу зарядиться энергией, несмотря на все бомбардировки и стресс, который я переживаю дома,

– сказала Магучих.

Легкоатлетка неоднократно подчеркивала важность поддержки близких. После длительного пребывания за границей спортсменка сможет провести время с семьей в Днепре.

Триумфальное выступление в Токио

Возвращение Магучих в Украину состоится после одного из самых успешных выступлений в ее карьере. На Абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике украинка завоевала золотую медаль в прыжках в высоту.

Ярослава преодолела планку на высоте 1,99 метра. Этого результата хватило, чтобы опередить австралиек Николу Олислагерс и Элеанор Паттерсон, а также сербку Ангелину Топич.

Еще одну награду для Украины завоевал Михаил Кохан. 25-летний представитель Запорожья стал бронзовым призером в метании молота с результатом 78,90 метра.

Благодаря двум медалям Магучих Украина заняла совместное 8–10-е место в общем медальном зачете вместе с Германией и Эфиопией.

Через месяц в Украине прыгунья начнет подготовку к новому сезону, главной целью которого станут соревнования в рамках подготовки к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе.