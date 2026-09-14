Украинские спортсмены завоевали две награды, что и позволило нашей команде войти в топ-10, сообщает 24 Канал.

Результат Украины на Абсолютном ЧМ

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих одержала победу на Абсолютном ЧМ. Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка преодолела 1,99 метра, опередив представительниц Австралии Николу Олислагерс и Элеанор Паттерсон, а также сербку Ангелину Топич.

А "бронзу" украинской сборной принес 25-летний Михаил Кохан. Легкоатлет из Запорожья показал результат 78,90 метра в метании молота.

Именно эти две награды позволили Украине разделить 8–10-е место в общем медальном зачете с Германией и Эфиопией.

К сожалению, за медали не смогли зацепиться трое других представителей Украины – Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Олег Дорощук. Все трое финишировали ниже третьего места по итогам своих выступлений.

Победу в медальном зачете одержали США, завоевавшие 27 медалей – 10 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых. Единственной страной, кроме США, имеющей в активе более одной "золотой" медали, является Италия.

Благодаря двум высшим наградам итальянцы заняли второе место в зачете, хотя Великобритания, Норвегия, Швейцария, Австралия, Ямайка и Нидерланды завоевали больше медалей, но более низкого разряда.



Медальный зачет Абсолютного ЧМ по легкой атлетике / Скриншот

Напомним, на Абсолютном ЧМ-2026 не было традиционных церемоний награждения и медалей для призеров турнира. Вместо этого победители соревнований получили специальный трофей, разработанный специально для турнира.

Общий призовой фонд соревнований, который организаторы подготовили для турнира лучших из лучших, составил рекордные для легкой атлетики 10 миллионов долларов. Украинке Магучих как победительнице достанется чек на 150 тысяч в американской валюте. Таким образом, это ее самый финансово успешный турнир за всю карьеру.