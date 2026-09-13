Украинский спортсмен остановился в шаге от пьедестала. При этом даже благодаря четвертому месту Дорощук заработал солидные призовые, сообщает 24 Канал.

Дорощук не смог побороться за тройку лучших

Олег Дорощук завершил выступление на Абсолютном чемпионате мира с результатом 2,26 метра. Этой высоты украинцу хватило лишь на четвертое место.

Победу одержал итальянец Джанмарко Тамбери. Олимпийский чемпион преодолел планку на высоте 2,37 метра и стал победителем исторического турнира.

Вторым стал представитель США Джувон Гаррисон с результатом 2,30, третьим – мексиканец Эрик Портильо, который, как и Дорощук, преодолел отметку 2,26 метра.

Решающими стали предварительные попытки и количество ошибок на высотах.

Для Дорощука этот результат особенно досаден, ведь он является одним из сильнейших украинских прыгунов в высоту и регулярно борется за призовые места на международных соревнованиях.

Четвертое место стоило Дорощуку рекордных призовых

Первый в истории Абсолютный чемпионат мира проходил 11–13 сентября в Будапеште, Венгрия. К участию пригласили только лучших атлетов планеты: топ-8 спортсменов в технических дисциплинах и топ-16 в беговых.

Организаторы установили рекордный призовой фонд соревнований – 10 миллионов долларов. Победитель индивидуальной дисциплины получает 150 тысяч долларов, серебряный призер – 75 тысяч, а бронзовый – 40 тысяч.

При этом организаторы предусмотрели финансовые вознаграждения для всех участников соревнований. Таким образом, Дорощук заработал 25 тысяч долларов призовых.

Напомним, Украина завоевала на Абсолютном чемпионате мира две награды. Ярослава Магучих победила в женских прыжках в высоту, а Михаил Кохан занял третье место в метании молота.