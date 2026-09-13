Український атлет зупинився за крок від п'єдесталу. Водночас навіть завдяки четвертому місцю Дорощук заробив солідні призові, передає 24 Канал.

Дорощук не зміг поборотися за трійку найкращих

Олег Дорощук завершив виступ на Абсолютному чемпіонаті світу з результатом 2,26 метра. Цієї висоти українцеві вистачило лише для четвертого місця.

Перемогу здобув італієць Джанмарко Тамбері. Олімпійський чемпіон підкорив планку на висоті 2,37 метра та став переможцем історичного турніру.

Другим став представник США Джувон Гаррісон з результатом 2,30, третім – мексиканець Ерік Портільо, який, як і Дорощук, підкорив позначку 2,26 метра.

Визначальними стали попередні спроби та кількість помилок на висотах.

Для Дорощука цей результат особливо прикрий, адже він є одним із найсильніших українських стрибунів у висоту та регулярно бореться за найвищі місця на міжнародних стартах.

Четверте місце коштувало Дорощуку рекордних призових

Перший в історії Абсолютний чемпіонат світу проходив 11–13 вересня у Будапешті, Угорщина. До участі запросили лише найкращих атлетів планети: топ-8 спортсменів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Організатори встановили рекордний призовий фонд змагань – 10 мільйонів доларів. Переможець особистої дисципліни отримує 150 тисяч доларів, срібний призер – 75 тисяч, а бронзовий – 40 тисяч.

Водночас фінансові нагороди організатори передбачили для всіх учасників змагань. Відтак, Дорощук заробив 25 тисяч доларів призових.

Нагадаємо, Україна здобула на Абсолютному чемпіонаті світу дві нагороди. Ярослава Магучіх перемогла у жіночих стрибках у висоту, а Михайло Кохан став третім у метанні молота.