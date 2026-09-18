Украинская звезда прыжков в высоту провела насыщенный соревновательный год, одержав победы на трех больших международных турнирах. После триумфа в Будапеште спортсменка получила возможность отдохнуть и провести время с близкими, пишет "Суспильне Спорт".

Магучих планирует вернуться в Днепр

По завершении сезона Магучих отправляется в отпуск. Часть свободного времени олимпийская чемпионка проведет в Испании, после чего вернется в Украину.

По словам легкоатлетки, дома она хочет побыть около месяца. Главным пунктом назначения станет Днепр, где спортсменку ждут семья и друзья.

В родной город Ярослава Магучих планирует вернуться в день своего рождения, 19 сентября.

В течение 2026 года Ярослава большую часть времени провела в Бельгии, где у нее были условия для полноценной подготовки к главным соревнованиям. Теперь же спортсменка сможет восстановить силы после напряженного сезона в кругу самых близких людей.

Впереди новый важный сезон

2026 год стал для Магучих историческим. В Будапеште украинка стала первой абсолютной чемпионкой мира по прыжкам в высоту, добавив еще один престижный титул в свою коллекцию.

Теперь у легкоатлетки будет время на физическое и психологическое восстановление. Следующий сезон будет не менее важным: в нем состоится чемпионат мира в Пекине, а также начнется олимпийский отборочный цикл к следующим Играм.

Ранее Магучих рассказывала, что именно семья и друзья помогают ей морально восстанавливаться после напряженных соревнований. В то же время возвращение домой для украинской спортсменки связано не только с приятными моментами, ведь она продолжает переживать из-за российских обстрелов и войны.