Жених Магучих попал на видео: что известно об отношениях рекордсменки мира

Как и Ярослава Магучих, ее избранник Назар Степанов занимается легкой атлетикой на международном уровне. Пока спортсменка покоряет вершины, любимый соревнуется в стремительных дисциплинах бега с барьерами на 60 и 110 метров.

Впрочем Степанова нельзя назвать столь же успешным атлетом, как его невеста. На чемпионате Украины, например, он занял место вне пьедестала почета, пишет 24 Канал.

Что известно о личной жизни Ярославы Магучих?

Долгое время украинская легкоатлетка встречается с Назаром Степановым, который тоже выбрал для себя путь в легкой атлетике. На чемпионате Украины была возможность увидеть выступление пары вместе, но Магучих получила золотую медаль в прыжках в высоту, в то время как Степанов не смог получить награды в беге на 60 метров с барьерами.

По данным EssentiallySports, Назар является сыном тренера Магучих Татьяны Степановой. Его отец Сергей Степанов тоже причастен к успехам олимпийской чемпионки.

Несмотря на то, что Степанов на два года младше Ярославы, их отношения стремительно развивались. В 2023 году они объявили об этом публично, а год спустя Назар сделал Магучих предложение. По словам влюбленных, Магучих сама выбрала обручальное кольцо.

Планировалось, что свадьба произойдет после Олимпийских игр-2024 в Париже. Но, по слухам, паре не удалось договориться о месте проведения церемонии. Также они не хотели бы, чтобы этот особенный момент произошел во время войны.

В конце концов Магучих признала, что она и Назар хотят сначала сосредоточиться на своих спортивных карьерах, а уже потом строить семью. Ярослава стремится принять участие еще по крайней мере в двух Олимпиадах. К тому же, Магучих точно пока не собирается рожать детей.

