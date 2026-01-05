Магучих отказалась говорить о фото с россиянкой, из-за которого могла покинуть спорт
- Ярослава Магучих отказалась обсуждать фото с российской спортсменкой Ласицкене, отметив, что это для нее уже пережитый опыт.
- После инцидента с фото, Магучих стала психологически более устойчивой к хейту и рассматривала возможность завершения карьеры из-за негативной реакции.
В 2021 году Ярослава Магучих приняла участие в Олимпийских играх в Токио. Там украинская легкоатлетка сделала совместное фото с Марией Ласицкене.
Магучих отказалась обсуждать фото с российской спортсменкой Ласицкене. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на "Спорт-Экспресс Украина".
Читайте также Российского военного, который поддерживает Медведева, допустили на Олимпиаду-2026
Почему Магучих не хочет обсуждать фото с Ласицкене?
Украинка отметила, что эта ситуация стала для нее определенным опытом, который теперь она учитывает в своих заявлениях и поступках. Магучих отметила, что она уже неоднократно объясняла, почему тогда сделала фото с россиянкой.
Также она не захотела отвечать на вопрос, жалеет ли о фото с российской спортсменкой.
Я не хочу об этом говорить. Потому что я это уже пережила и во многих интервью об этом рассказывала. Для меня тема закрыта, но это был мой опыт. Все, что могу сказать,
– сказала Магучих.
Ранее украинская спортсменка в интервью Маше Ефросининой рассказывала о том, что хотела завершить карьеру, ведь она получила большую кучу хейта за фото с россиянкой.
"Я стала психологически более устойчивой к хейту. Люди всегда хейтят, независимо от того, делаешь ты что-то или нет. Это был тяжелый момент. Мой тренер говорила мне – мол, если ты захочешь бросить спорт, то у тебя уже есть бронзовая награда Олимпиады. Доходило до такого. Мне было тяжело пережить негатив, что полился. Я это все прошла. Это в прошлом, это есть, я не могу это изменить", – поделилась олимпийская чемпионка.
Как Магучих выступила в сезоне 2025 года?
Магучих несколько сбавила обороты в прошлой кампании после триумфального сезона 2024 года. В целом украинка провела год на высоком уровне, она уступала только Николе Олислагерс из Австралии.
В 2025 году она стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту в помещении, а также выиграла соревнования на командном Евро-2025 в Мадриде.
Кроме того, она завоевала серебряную медаль в финале Бриллиантовой лиги и получила бронзу на чемпионате мира 2025 года.
Сезон 2026 года Магучих начнет на чемпионате Украины во Львове.