Магучих рассказала об изнурительных тренировках перед дуэлью с уроженкой России

Ярослава Магучих, мировая рекордсменка и олимпийская чемпионка Парижа-2024, рассказала о подготовке к важным соревнованиям. Спортсменка подробно описала особенности своих тренировок перед ответственными стартами.

24-летняя легкоатлетка из Днепра поделилась, что всегда с удовольствием участвует в тренировочных сборах, несмотря на их высокую физическую интенсивность. Об этом спортсменка рассказала в интервью официальному сайту Red Bull.

Как проходят тренировки Магучих?

По словам Магучих, подготовка обычно длится четыре недели, а нагрузки распределяются неравномерно. Самым большим вызовом для нее становится экватор сборов.

Первая неделя легкая. Вторая – "О, Боже", а третья – самая тяжелая. Интенсивность нарастает, и на четвертой неделе можно снова расслабиться,

– отметила Ярослава.

Спортсменка также объяснила, что сейчас активно работает над скоростью разбега. Именно этот элемент она считает ключевым для достижения высоких результатов на стадионе, ведь правильная техника позволяет покорять новые высоты благодаря законам физики.

В прыжках в высоту я должна бежать быстрее, чем могу, чтобы в прыжке перевести эту скорость из горизонтального положения в вертикальное. Когда ты делаешь это правильно, физика берет верх, и ты можешь поднимать планку все выше и выше,

– добавила чемпионка.

Магучих подчеркнула, что ключом к ее успеху является командная работа. Тренеры заботятся о том, чтобы подготовка проходила без травм и психологического выгорания.

Уже 31 мая Магучих начнет свой сезон на первом для себя этапе Бриллиантовой лиги. Одной из ее главных соперниц в секторе станет Елена Куличенко – уроженка России, которая сейчас выступает под флагом Кипра.

Какие достижения у Ярославы Магучих?