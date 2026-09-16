Мисс элегантность: Магучих поразила сменой спортивного стиля

Ярослава Маучих продолжает добиваться впечатляющих успехов в спорте. В этом году украинка успешно выступила на Абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике.

После этого прыгунья в высоту решила позволить себе отпуск в теплых краях. Магучих улетела на море в Барселону, а также порадовала поклонников классными фото, сообщает 24 Канал.

Как Магучих выглядит в платье

Обычно фанаты привыкли видеть Магучих в спортивной одежде. Однако в отпуске Ярослава решила примерить красивое белое платье с синими узорами в виде цветов.

Кроме того, спортсменка надела туфли на каблуках и солнцезащитные очки. Эти эффектные снимки собрали немало лайков и одобрительных комментариев в инстаграме.

Миссия "элегантность" выполнена, возвращайте кроссовки,

– подписала фото Магучих.



Ярослава Магучих поразила поклонников снимком в платье / фото из инстаграма спортсменки

Напомним, что Магучих успешно выступила на первом Абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике. В женских соревнованиях по прыжкам в высоту украинка заняла первое место.

24-летняя девушка преодолела отметку в 1,99 метра и стала обладательницей золотой медали. За свою победу Магучих получила специальный титул и призовые в размере 150 тысяч долларов.

К слову, в том же финале участвовали еще две украинки. Ирина Геращенко заняла пятое место (1,91 метра), а Юлия Левченко – шестое (1,86 метра).