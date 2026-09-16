Після нього стрибунка у висоту вирішила дозволити собі відпустку в теплих крях. Магучіх полетіла на море в Барселону, а також потішила фанатів класними фото, повідомляє 24 Канал.

Як Магучіх виглядає у сукні

Зазвичай фанати звикли бачити Магучіх у спортивному одязі. Проте у відпустці Ярослава вирішила приміряти красиву білу сукню із синіми візерунками у вигляді квітів.

Крім того, спортсменка одягнула туфлі на підборах та сонцезахисні окуляри. Ці ефектні знімки зібрали чиммало лайків та схвальних коментарів в інстаграмі.

Місію "елегантність" виконано, повертайте кросівки,

– підписала фото Магучіх.



Ярослава Магучіх вразила фанатів знімком у сукні / фото з інстаграму спортсменки

Нагадаємо, що Магучіх успішно виступила на першому Абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики. У жіночих змаганнях зі стрибків у висоту українка посіла перше місце.

24-річна дівчина підкорила позначку 1,99 метра та стала володаркою золотої медалі. За свою перемогу Магучіх отримала спеціальний титул та призові у розмірі 150 тисяч доларів.

До слов, у тому ж фіналі брали участь ще дві українки. Ірина Геращенко посіла п'яту сходинку (1,91 метра), тоді як у Юлії Левченко шосте місце (1,86 метра).