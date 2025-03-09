Похороните и вставайте, – Магучих процитировала Шевченко после победы на Евро-2025 в помещении

Ярослава Магучих выступила в финале Евро-2025 в помещении в нидерландском Апелдорне. Соревнования по прыжкам в высоту завершились триумфом украинской чемпионки.

23-летняя легкоатлетка завоевала "золото" чемпионата Европы. После победы на турнире Магучих процитировала Тараса Шевченко, сообщает 24 канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

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Вспомнила классика

9 марта в Украине отмечают 211-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко. Ярослава Магучих по такому случаю вспомнила "Завещание" великого украинского писателя.

Как умру, то похороните Меня на могиле Среди степи широкой На Вкраине милой, Чтобы поля широкополые, И Днепр, и кручи Было видно, было слышно, Как ревет ревущий. Как понесет из Украины. В синее море Кровь вражескую... оттуда я И поля и горы - Все покину, и полечу К самому Богу Молиться... а до того Я не знаю Бога. Похороните и вставайте, Оковы порвите И вражьей злой кровью Волю окропите. И меня в семье большой, В семье вольной, новой, Не забудьте помянуть Незлым тихим словом,

– рассказала Магучих.

Магучих процитировала Шевченко: смотрите видео

Напомним, что для Ярославы Магучих "золото" Евро-2025 стало третьим в карьере. До этого украинка торжествовала на европейском первенстве в Торуне в 2021 году и в Стамбуле в 2023 году.