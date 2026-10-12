"Представляю муху": Магучих рассказала, что с ней происходит между прыжками

Мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала о своих ритуалах, помогающих настроиться на выступления. Во время выступлений чемпионка готовится довольно методично.

Болельщики привыкли видеть Ярославу Магучих между прыжками в образе "спящей красавицы". Для сайта "РБК-Украина" легкоатлетка рассказала, что происходит у нее в голове во время финальных приготовлений.

Как Магучих готовится к попыткам в секторе

Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира отметила, что ее арсенал способов правильной настройки на прыжки постоянно растет.

У меня есть несколько методик, их уже стало больше. Во-первых, я до сих пор считаю до десяти. Во-вторых, я закрываю глаза и дышу квадратами. А еще в этот момент я представляю муху или цветок и двигаю их по разным углам или цифрам. Ну и моя пальчиковая зарядка никуда не делась, она со мной. Иногда я даже говорю себе перед прыжком, что я птичка, что я могу взлетать и лететь высоко,

– поделилась секретами Магучих.

Недавно Ярослава Магучих рассказала о своих планах на ближайшее будущее и назвала четкие сроки возвращения к тренировкам.

Что происходит в карьере Магучих

В течение соревновательного сезона она стала чемпионкой мира в помещении, затем чемпионкой Европы, а также первой в истории абсолютной чемпионкой на соревнованиях в Будапеште.

Добавим также, что в честь олимпийской чемпионки назвали астероид, который движется вблизи орбиты Юпитера.