Вболівальники звикли бачити Ярославу Магучіх між стрибками в образі "сплячої красуні". Для сайту "РБК-Україна" легкоатлетка розповіла, що відбувається у її голові під час фінальних приготувань.

Як Магучіх готується до спроб у секторі

Олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу зазначила, що її арсенал способів того, як правильно налаштовуватись на стрибки, постійно зростає.

У мене є кілька методик, їх уже стало більше. По-перше, я досі рахую до десяти. По-друге, я заплющую очі й дихаю квадратами. А ще в цей момент я уявляю муху чи квіточку й рухаю їх по різних кутах чи цифрах. Ну і моя пальчикова руханка нікуди не поділася, вона зі мною. Іноді я навіть кажу собі перед стрибком, що я пташка, що я можу злітати й летіти високо,

– поділилася секретами Магучіх.

Нещодавно Ярослава Магучіх розповіла про власні плани на найближче майбутнє та назвала чіткі терміни повернення до тренувань.

Що відбувається у кар’єрі Магучіх

Протягом змагального сезону вона стала чемпіонкою світу в приміщенні, потім чемпіонкою Європи, а також першою в історії абсолютною чемпіонкою на змаганнях у Будапешті.

Додамо також, що на честь олімпійської чемпіонки назвали астероїд, який рухається поблизу орбіти Юпітера.