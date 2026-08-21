Решение Международного олимпийского комитета вызвало возмущение у прыгуньи в высоту. В комментарии CNN Магучих подчеркнула, что война против Украины продолжается, а потому оснований для изменения ее позиции нет.

Магучих назвала россиян террористами

Ярослава Магучих прокомментировала участие российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. По словам украинки, это несправедливо по отношению к атлетам, пострадавшим от войны.

Прыгунья в высоту напомнила, что из-за полномасштабного вторжения многие украинские спортсмены лишились возможности продолжать карьеру. Некоторые представители украинского спорта погибли из-за российской агрессии.

Я считаю это несправедливым, очень несправедливым. Потому что получается, что наши спортсмены и спортсмены со всего мира будут соревноваться с террористами. Это безумие,

– сказала Магучих.

Украинка также поблагодарила президента World Athletics Себастьяна Коу за позицию организации в отношении российских и белорусских атлетов.

Украинка не изменила своей позиции

Магучих отметила, что с февраля 2022 года обстоятельства, по которым российских и белорусских спортсменов отстранили от международных стартов под эгидой World Athletics, не изменились.

Несмотря на решение МОК, украинская легкоатлетка продолжает выступать против допуска представителей страны-агрессора к соревнованиям. Она убеждена, что спорт не может оставаться в стороне от войны, когда украинские спортсмены платят за нее чрезвычайно высокую цену.

Ярослава Магучих – олимпийская чемпионка Парижа-2024, мировая рекордсменка и трехкратная чемпионка Европы в прыжках в высоту.