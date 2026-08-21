Рішення Міжнародного олімпійського комітету викликало обурення стрибунки у висоту. У коментарі CNN Магучіх наголосила, що війна проти України триває, а тому підстав для зміни її позиції немає.

Магучіх назвала росіян терористами

Ярослава Магучіх прокоментувала участь російських і білоруських спортсменів у нейтральному статусі. За словами українки, це несправедливо щодо атлетів, які постраждали від війни.

Стрибунка у висоту нагадала, що через повномасштабне вторгнення чимало українських спортсменів втратили можливість продовжувати кар'єру. Деякі представники українського спорту загинули через російську агресію.

Я вважаю це несправедливим, дуже несправедливим. Бо виходить, що наші спортсмени та спортсмени з усього світу змагатимуться з терористами. Це божевілля,

– сказала Магучіх.

Українка також подякувала президенту World Athletics Себастьяну Коу за позицію організації щодо російських і білоруських атлетів.

Українка не змінила своєї позиції

Магучіх зазначила, що з лютого 2022 року обставини, через які російських і білоруських спортсменів відсторонили від міжнародних стартів під егідою World Athletics, не змінилися.

Попри рішення МОК, українська легкоатлетка продовжує виступати проти допуску представників країни-агресорки до змагань. Вона переконана, що спорт не може залишатися осторонь війни, коли українські атлети платять за неї надзвичайно високу ціну.

Ярослава Магучіх є олімпійською чемпіонкою Парижа-2024, світовою рекордсменкою та триразовою чемпіонкою Європи у стрибках у висоту.