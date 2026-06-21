Олимпийская чемпионка вернулась к соревнованиям после трёхнедельного перерыва и в очередной раз подтвердила статус главной фаворитки мировых соревнований. Хотя покорить двухметровую высоту не удалось, этого хватило для очередного триумфа, передает 24 Канал.

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Где победила Магучих?

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала победительницей этапа "золотого" Континентального тура мировой серии, который состоялся в нидерландском Хенгело в рамках Игр FBK-2026.

Соревнования стали для украинки вторым стартом летнего сезона после успешного выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате. Магучих начала турнир с высоты 1,91 метра, которую преодолела со второй попытки. После этого в борьбе за победу осталась только кубинка Дакси Брисон.

Следующую высоту — 1,94 метра — Ярослава также взяла со второй попытки. Брисон не смогла повторить результат украинки и завершила выступление с показателем 1,91 метра. Третье место заняла представительница Казахстана Кристина Овчинникова, которая прыгнула на 1,88 метра.

Что дальше для украинской чемпионки?

После того как победа уже была гарантирована, Магучих попыталась преодолеть символическую отметку в два метра. Однако все три попытки оказались неудачными.

Несмотря на это, успех в Хенгело позволил украинке продлить свою победную серию в 2026 году до шести стартов подряд, если учитывать и зимний сезон в помещении. Лучший результат года Ярослава показала на Мемориале Демьянюка во Львове, где взяла высоту 2,03 метра. Этот показатель остается лучшим результатом сезона в мире.

Следующий шанс улучшить собственные достижения у Магучих появится уже 24 июня. Именно тогда украинская рекордсменка мира выступит на очередном "золотом" этапе Континентального тура, который примет Загреб.