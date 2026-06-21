Олімпійська чемпіонка повернулася до змагань після тритижневої паузи та вкотре підтвердила статус головної фаворитки світових стартів. Хоча підкорити двометрову висоту не вдалося, цього вистачило для чергового тріумфу, передає 24 Канал.

Дивіться також Знущання над Магучіх: тренер показав, як стрибунка тягає залізо

Де перемогла Магучіх?

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею етапу "золотого" Континентального туру світової серії, який відбувся в нідерландському Хенгело в межах Ігор FBK-2026.

Змагання стали для українки другим стартом літнього сезону після успішного виступу на етапі Діамантової ліги в Рабаті. Магучіх розпочала турнір із висоти 1,91 метра, яку подолала з другої спроби. Після цього лише кубинка Даксі Брісон залишалася у боротьбі за перемогу.

Наступну висоту – 1,94 метра – Ярослава також взяла з другої спроби. Брісон не змогла повторити результат українки та завершила виступ із показником 1,91 метра. Третє місце посіла представниця Казахстану Крістіна Овчіннікова, яка стрибнула на 1,88 метра.

Що далі для української чемпіонки?

Після того як перемога вже була гарантована, Магучіх спробувала підкорити символічну позначку у два метри. Однак усі три спроби виявилися невдалими.

Попри це, успіх у Хенгело дозволив українці продовжити свою переможну серію у 2026 році до шести стартів поспіль, якщо враховувати й зимовий сезон у приміщенні. Найкращий результат року Ярослава показала на Меморіалі Дем'янюка у Львові, де взяла висоту 2,03 метра. Цей показник залишається найкращим результатом сезону у світі.

Наступний шанс покращити власні досягнення Магучіх матиме вже 24 червня. Саме тоді українська рекордсменка світу виступить на черговому "золотому" етапі Континентального туру, який прийматиме Загреб.