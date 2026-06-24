Золотой полет в Загребе: Магучих эффектно вырвала победу на престижном турнире

Украинская звезда прыжков в высоту Ярослава Магучих завоевала "золото" на соревнованиях в Хорватии. Наша чемпионка уверенно опередила соперниц и в очередной раз доказала свой космический уровень.

Турнир в Загребе, известный как Мемориал Бориса Ханцековича, собрал сильный состав участниц, среди которых были призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира. Помимо Магучих, сине-желтые флаги в секторе представляла ещё одна опытная украинка – Ирина Геращенко, пишет "Суспільне Спорт".

Смотрите также "Начинает раздражать": звездная прыгунья не сдержала эмоций после поражения от Магучих

Как выступили украинки?

Сектор для прыжков подарил болельщикам настоящие эмоциональные качели. Ирина Геращенко начала уверенно, легко преодолев планки на 1,75, 1,81 и 1,85 метра с первой попытки. Однако высота 1,90 метра стала для неё роковой — после трёх неудачных попыток киевлянка завершила соревнования на итоговом девятом месте.

Ярослава Магучих вместе с австралийкой Элеанор Паттерсон решили пропустить первые высоты и включились в борьбу как раз с отметки 1,90. Обе лидеры взяли её без проблем. Пока соперницы штурмовали 1,93 метра, Ярослава сознательно переждала этот раунд, аккумулируя силы для решающего рывка.

Тактический триумф Магучих и эмоции чемпионки

Настоящая развязка началась на высоте 1,95 метра, где Магучих единственная среди всех продемонстрировала чистый прыжок с первой попытки. Далее планка поднялась до 1,97 метра — Ярослава преодолела её в последней, третьей попытке, тогда как Паттерсон и сербка Ангелина Топич сдались.

Обеспечив себе золотую медаль, украинка попыталась взять гроссмейстерские 2,01 метра, но на этот раз высота не поддалась. Сама Ярослава осталась довольна выступлением:

Я прыгнула на 1,97 метра, и это была хорошая попытка. Знаю, что могу прыгать выше. На улице за пределами стадиона соревноваться всегда необычно, но я видела много украинцев на трибунах — это было невероятно тепло,

– поделилась эмоциями лучшая прыгунья в высоту.

Благодаря триумфу на этих соревнованиях Ярослава Магучих продлила свою победную серию до семи стартов подряд.