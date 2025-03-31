Ярослава Магучих опубликовала яркие фотографии из солнечной Португалии: фото чемпионки

Ярослав Магучих уже торжествовала на престижных турнирах в 2025 году. Украинская легкоатлетка победила на чемпионате Европы и получила "бронзу" на континентальном первенстве.

Теперь мировая рекордсменка готовится к следующим соревнованиям. Магучих выступит в новом сезоне Бриллиантовой лиги, сообщает 24 канал.

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Очаровательная Ярослава Магучих

Ярослава Магучих на странице в инстаграм опубликовала фотографии с побережья солнечной Португалии. Олимпийская чемпионка находится на отдыхе, а также готовится к новому сезону Бриллиантовой лиги.

Украинская легкоатлетка оставила подпись под публикацией:

Океан, Португалия и подготовка к Бриллиантовой лиге и подготовка к Бриллиантовой лиге,

– написала Магучих.

Ярослава Магучих в Португалии / Фото из инстаграма легкоатлетки

На предыдущих трех турнирах Бриллиантовой лиги Ярослава Магучих получила золотые медали. В 2024 году украинская легкоатлетка победила в финале соревнований в Брюсселе.

Напомним, что Бриллиантовая лига 2025 начнется в китайском Сямэне 26 апреля. Турнир завершится 27-28 августа этого года в швейцарском Цюрихе.