Ярослава Магучих опубликовала яркие фотографии из солнечной Португалии: фото чемпионки
- Ярослава Магучих победила на чемпионате Европы в 2025 году и получила "бронзу" на континентальном первенстве.
- Магучих готовится к новому сезону Бриллиантовой лиги, находясь в Португалии.
Ярослав Магучих уже торжествовала на престижных турнирах в 2025 году. Украинская легкоатлетка победила на чемпионате Европы и получила "бронзу" на континентальном первенстве.
Теперь мировая рекордсменка готовится к следующим соревнованиям. Магучих выступит в новом сезоне Бриллиантовой лиги, сообщает 24 канал.
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Очаровательная Ярослава Магучих
Ярослава Магучих на странице в инстаграм опубликовала фотографии с побережья солнечной Португалии. Олимпийская чемпионка находится на отдыхе, а также готовится к новому сезону Бриллиантовой лиги.
Украинская легкоатлетка оставила подпись под публикацией:
Океан, Португалия и подготовка к Бриллиантовой лиге и подготовка к Бриллиантовой лиге,
– написала Магучих.
Ярослава Магучих в Португалии / Фото из инстаграма легкоатлетки
На предыдущих трех турнирах Бриллиантовой лиги Ярослава Магучих получила золотые медали. В 2024 году украинская легкоатлетка победила в финале соревнований в Брюсселе.
Напомним, что Бриллиантовая лига 2025 начнется в китайском Сямэне 26 апреля. Турнир завершится 27-28 августа этого года в швейцарском Цюрихе.