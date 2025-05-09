Магучих с лучшим результатом сезона завоевала "золото" турнира в Катаре

В пятницу, 9 мая, состоялся коммерческий турнир в катарской Дохе. В рамках "What Gravity Challenge" в прыжках в высоту выступили украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Победу в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин одержала Ярослава Магучих. Более того, олимпийская чемпионка показала лучший результат сезона, пишет 24 канал.

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Как выступили украинки

Юлия Левченко показала свой лучший результат в сезоне, прыгнув на 1,94 метра. Однако украинская легкоатлетка не смогла взять большую высоту, но этого хватило, чтобы занять третье место.

Ярослава Магучих соревновалась за первое место с Элеанор Паттерсон. Австралийская спортсменка прыгнула на 1,96 метра, превзойдя Левченко, но следующая высота 1,98 метра не покорилась ей.

Результат Ярославы Магучих был аннулирован. В итоге мировая рекордсменка попыталась с первого раза взять планку в два метра и удачно покорила высоту. Затем украинка преодолела высоту в 2,02 метра с единственной попытки.

Таким образом Магучих выиграла турнир в Дохе. Однако украинская легкоатлетка не остановилась на достигнутом, но не смогла перепрыгнуть планку высотой в 2,05 метра.

Результат прыжков в высоту среди женщин в Дохе:

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 метра

2. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,96 метра

3. Юлия Левченко (Украина) – 1,94 метра

Напомним, что недавно Ярослава Магучих выступила на чемпионате мира 2025 по прыжкам в высоту в помещении в Китае. Украинская легкоатлетка заняла третье место на соревнованиях.