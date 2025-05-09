Магучих с лучшим результатом сезона завоевала "золото" турнира в Катаре
- Ярослава Магучих победила на турнире в Дохе с результатом 2,02 метра, установив лучший результат сезона.
- Юлия Левченко заняла третье место с результатом 1,94 метра, уступив Элеанор Паттерсон, которая прыгнула на 1,96 метра.
В пятницу, 9 мая, состоялся коммерческий турнир в катарской Дохе. В рамках "What Gravity Challenge" в прыжках в высоту выступили украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко.
Победу в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин одержала Ярослава Магучих. Более того, олимпийская чемпионка показала лучший результат сезона, пишет 24 канал.
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Как выступили украинки
Юлия Левченко показала свой лучший результат в сезоне, прыгнув на 1,94 метра. Однако украинская легкоатлетка не смогла взять большую высоту, но этого хватило, чтобы занять третье место.
Ярослава Магучих соревновалась за первое место с Элеанор Паттерсон. Австралийская спортсменка прыгнула на 1,96 метра, превзойдя Левченко, но следующая высота 1,98 метра не покорилась ей.
Результат Ярославы Магучих был аннулирован. В итоге мировая рекордсменка попыталась с первого раза взять планку в два метра и удачно покорила высоту. Затем украинка преодолела высоту в 2,02 метра с единственной попытки.
Таким образом Магучих выиграла турнир в Дохе. Однако украинская легкоатлетка не остановилась на достигнутом, но не смогла перепрыгнуть планку высотой в 2,05 метра.
Результат прыжков в высоту среди женщин в Дохе:
- 1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 метра
- 2. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,96 метра
- 3. Юлия Левченко (Украина) – 1,94 метра
Напомним, что недавно Ярослава Магучих выступила на чемпионате мира 2025 по прыжкам в высоту в помещении в Китае. Украинская легкоатлетка заняла третье место на соревнованиях.