Перемогу у змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок здобула Ярослава Магучіх. Ба більше, олімпійська чемпіонка показала найкращий результат сезону, пише 24 канал.

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Як виступили українки

Юлія Левченко показала свій найкращий результат у сезоні, стрибнувши на 1,94 метра. Проте українська легкоатлетка не змогла взяти більшу висоту, але цього вистачило, аби зайняти третє місце.

Ярослава Магучіх змагалась за перше місце з Елеанор Паттерсон. Австралійська спортсменка стрибнула на 1,96 метра, перевершивши Левченко, але наступна висота 1,98 метра не підкорилась їй.

Результат Ярослави Магучіх був анульований. У підсумку світова рекордсменка спробувала з першого разу взяти планку у два метри та вдало підкорила висоту. Потім українка здолала висоту у 2,02 метра з єдиної спроби.

Таким чином Магучіх виграла турнір у Досі. Проте українська легкоатлетка не зупинилась на досягнутому, але не змогла перестрибнути планку висотою у 2,05 метра.

Результат стрибків у висоту серед жінок у Досі:

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,02 метра

2. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,96 метра

3. Юлія Левченко (Україна) – 1,94 метра

Нагадаємо, що нещодавно Ярослава Магучіх виступила на чемпіонаті світу 2025 зі стрибків у висоту у приміщенні в Китаї. Українська легкоатлетка посіла третє місце на змаганнях.