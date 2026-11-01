Магучих поделилась роскошным фото из Беверли-Хиллз

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих готовится к зимнему сезону в США. Спортсменке удается совмещать тренировки и отдых.

В частности, на своей странице в социальной сети инстаграм Ярослава поделилась новыми фотографиями из США. На них олимпийская чемпионка даже появилась с патриотическим аксессуаром.

Где сфотографировалась Ярослава Магучих

Украинская абсолютная чемпионка мира начала подготовку к зимнему сезону 15 октября. Спортсменка тренируется в Лос-Анджелесе на стадионе Калифорнийского университета. Впрочем, ее будни за океаном – это не только изнурительные тренировки.

В частности, в своем плотном графике украинка нашла время и для активного отдыха, и для экскурсий. Ярослава посетила очень известное место – Беверли-Хиллз. Оттуда легкоатлетка и поделилась роскошными фотографиями.

Судя по образу Ярославы, можно сделать вывод, что в Калифорнии стоит жаркая погода. Украинка надела темные очки, короткий топ и короткие шорты. Самая главная же изюминка образа – патриотическое ожерелье в сине-желтых тонах.

Свои фото Магучих подписала как "Дневники западного побережья". С чего можно сделать вывод, что будет продолжение.

Что известно о подготовке Магучих к новому сезону

Ярослава Магучих готовится к зимнему сезону в легкой атлетике. У нее довольно тяжелые тренировки в США. Сейчас она работает над заложением базы физической подготовки. Кадрами из тренировочного лагеря украинка поделилась через своего тренера Сергея Степанова.

Очевидно, что главным стартом украинской легкоатлетки станет чемпионат Европы в помещении, который состоится уже в начале 2027 года. Его примет испанский город Валенсия.