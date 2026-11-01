Магучіх поділилась розкішним фото з Беверлі-Гіллз

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Зокрема, на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм Ярослава поділилась новими світлинами зі США. На них олімпійська чемпіонка ще й з'явилась із патріотичним аксесуаром.

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Де сфотографувалась Ярослава Магучіх

Українська абсолютна чемпіонка світу розпочала підготовку до зимового сезону 15 жовтня. Спортсменка тренується в Лос-Анджелесі на стадіоні Університету Каліфорнії. Утім, її будні за океаном – це не лише виснажливі заняття.

Зокрема, у своєму щільному графіку українка знайшла місце й для активного відпочинку й екскурсій. Ярослава відвідала дуже відоме місце – Беверлі-Гіллз. З цього місця легкоатлетка й поділилась розкішними світлинами.

Зважаючи на образ Ярослави, можна зробити висновок, що в Каліфорнії панує спекотна погода. Українка одягнула темні окуляри, короткий топ і короткі шорти. Найголовніша ж родзинка образу – патріотичне намисто в синьо-жовтих кольорах.

Свої фото Магучіх підписала, як "Щоденники західного узбережжя". З цього можна зробити висновок, що буде продовження.

Що відомо про підготовку Магучіх до нового сезону

Ярослава Магучіх готується до зимового сезону в легкій атлетиці. Вона має доволі важкі тренування в США. Нині вона працює над закладанням бази фізичної підготовки. Кадрами з тренувального табору українки поділився її тренер Сергій Степанов.

Очевидно, що головним стартом української легкоатлетки буде чемпіонат Європи в приміщенні, який відбудеться вже на початку 2027 року. Його прийматиме іспанське місто Валенсія.