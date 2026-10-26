Тренер показал, как "издевается" над Магучих в Калифорнии

Ярослава Магучих, по всей видимости, работает над созданием базы физической подготовки к зимнему соревновательному сезону. О том, что происходит в лагере спортсменки, сообщает 24 Канал.

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Как Магучих тренируется в США

Кадрами из тренировочного процесса спортсменки поделился ее тренер Сергей Степанов.

Тренировки Ярославы Магучих во время подготовки к сезону: смотрите видео

Отметим, что в настоящее время наша землячка тренируется в тренировочно-реабилитационном комплексе Red Bull Athlete Performance Center, расположенном в калифорнийском городе Санта-Моника.

Недавно Ярослава рассказала о своих планах на ближайшее будущее, в частности о продолжительности отпуска и графике тренировок.

Что происходит в карьере Ярославы Магучих

В течение соревновательного сезона она стала чемпионкой мира в помещении, затем чемпионкой Европы, а также первой в истории абсолютной чемпионкой на соревнованиях в Будапеште.

Добавим также, что в честь олимпийской чемпионки назвали астероид, который движется вблизи орбиты Юпитера.

Зимой 2027 года состоятся зимний чемпионат Европы и чемпионат мира в помещении. Судя по всему, Магучих планирует принять участие в обоих турнирах.