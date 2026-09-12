Сколько заработала Ярослава Магучих за победу на Абсолютном чемпионате мира

Чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште обещал стать рекордным событием в легкой атлетике по объему призовых. Победительница в прыжках в высоту Ярослава Магучих значительно пополнила свой личный бюджет.

Результата в 1,99 метра украинке хватило, чтобы обойти семерых соперниц, среди которых были две ее соотечественницы – Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Магучих добавила к олимпийскому золоту и статусу рекордсменки мира еще и первый в истории титул абсолютной чемпионки, пишет 24 Канал.

Призовые Ярославы Магучих за Абсолютный чемпионат мира

Общий призовой фонд, который организаторы подготовили для турнира лучших из лучших, составил рекордные для легкой атлетики 10 миллионов долларов.

Магучих как победительнице достанется чек на 150 тысяч в американской валюте. Таким образом, это ее самый финансово успешный турнир за всю карьеру. Хотя за олимпийское золото в Париже два года назад Ярослава получила на 25 тысяч больше, призовые от World Athletics тогда составили всего 50 тысяч, остальное выплатило государство.

Для сравнения: за весь сезон "Бриллиантовой лиги", состоявший из 5 этапов, Магучих заработала 51 тысячу долларов.

Сколько заработали другие украинцы в Будапеште

Даже само попадание на Абсолютный чемпионат уже принесло спортсменам больше средств, чем они могли бы получить даже за победу на некоторых стартах в течение сезона.

Юлия Левченко, у которой прыжки не получились, за разделенное с соперницами шестое место пополнила свой банковский счет на 14 тысяч долларов. 16 тысяч заработала Ирина Геращенко, занявшая итоговое 5-е место.

В секторе метания молота украинец Михаил Кохан показал третий результат – и это позволило ему получить 40 тысяч долларов призовых.