Традиционно наша сильнейшая дисциплина – прыжки в высоту. Здесь на пьедестал почета поднялись четверо украинцев: Олег Дорощук, Ирина Геращенко, Юлия Левченко и лидер сборной Ярослава Магучих, пишет 24 Канал.

Сколько призовых заработали украинцы в Бриллиантовой лиге

Фантастические результаты, как для первого сезона после возвращения в большой спорт, демонстрировала Ирина Геращенко. Молодая мама трижды занимала второе место, а в финале сезона – пятое. За каждое серебро Геращенко получала 6 тысяч долларов, плюс 2,5 тысячи в Брюсселе – итого 20,5 тысяч.

Олег Дорощук выступал несколько нестабильно: выиграл этап в Монако, завоевал бронзу в Дохе и в брюссельском финале, а вот в Силезии вообще не попал в тройку лидеров. В целом его доход составил 23,5 тысяч долларов.

Юлия Левченко одним только золотом в Сямене практически обеспечила себе финансовый успех в сезоне, получив сразу 20 тысяч долларов. Остальные результаты были скромнее: 4-е место в Рабате с 3 тысячами и дважды по 500 долларов за 9-е места, всего 24 тысячи.

Ярослава Магучих, как и ожидалось, заработала больше всех: две золотые медали в Рабате и Силезии, плюс серебро в Брюсселе и Лондоне и одна локальная неудача в Цюрихе с четвертым местом. Сумма – 51 тысяча долларов.

Не стоит забывать, что из заработанных в общей сложности 119 тысяч долларов украинцы еще платят налоги в соответствии с законодательством страны, где были получены призовые. Поэтому итоговые выплаты получаются несколько меньше.

Что дальше для украинцев в прыжках в высоту

Сезон еще не закончился для всех четырех наших представителей в элите прыжков в высоту: им удалось пройти отбор на первый в истории Абсолютный чемпионат мира, который примет венгерский Будапешт.

Это будет событие с самым большим в истории легкой атлетики призовым фондом: 10 миллионов долларов. Победитель получит 150 тысяч, за серебро выплатят 75 тысяч, а бронза принесет своему обладателю 40 тысяч.