Традиційно наша найсильніша дисципліна – стрибки у висоту. Тут на подіум підіймалися четверо українців: Олег Дорощук, Ірина Геращенко, Юлія Левченко та лідерка збірної Ярослава Магучіх, пише 24 Канал.

Скільки призових заробили українці у Діамантовій лізі

Фантастичні результати як для першого сезону після повернення у великий спорт демонструвала Ірина Геращенко. Молода мама тричі була другою, а у фіналі сезону посіла 5 місце. За кожне срібло Геращенко отримувала 6 тисяч доларів, плюс 2,5 тисячі у Брюсселі – тож загалом 20,5 тисяч.

Олег Дорощук виступав дещо нестабільно: виграв етап в Монако, був бронзовим у Досі та у брюссельському фіналі, а от у Сілезії взагалі не потрапив до чільної трійки. Загалом його прибуток склав 23,5 тисячі доларів.

Юлія Левченко одним тільки золотом у Сямені практично забезпечила собі фінансовий успіх у сезоні, отримавши одразу 20 тисяч доларів. Інші результати були скромніші: 4 місце у Рабаті з 3 тисячами і двічі по 500 доларів за 9 місця, загалом 24 тисячі.

Ярослава Магучіх очікувано заробила найбільше: два золота у Рабаті і Сілезії плюс срібло у Брюсселі і Лондоні та одна локальна невдача у Цюриху з четвертим місцем. Сума – 51 тисяча доларів.

Не варто забувати, що із зароблених загалом 119 тисяч доларів українці ще сплачують податки у відповідності до законодавства країни, де були отримані призові. Тож підсумкові виплати виходять дещо меншими.

Що далі для українців у стрибках у висоту

Сезон не завершений для усіх чотирьох наших представників в еліті стрибків у висоту: їм вдалося відібратися на перший в історії Абсолютний чемпіонат світу, який прийматиме угорський Будапешт.

Це буде подія з найбільшим в історії легкої атлетики призовим фондом: 10 мільйонів доларів. Переможець отримає 150 тисяч, за срібло платитимуть 75 тисяч, а бронза принесе своєму власнику 40 тисяч.