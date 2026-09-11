"Надеюсь, когда-нибудь это изменится": Магучих пожаловалась на заработки в легкой атлетике

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выступит на дебютном Абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике. Призовой фонд турнира составляет 10 миллионов долларов.

Магучих прокомментировала, что победителям гарантированы призовые в размере 150 тысяч долларов, сообщает Суспильне Спорт. Для сравнения: на классическом ЧМ обладатель "золота" получает 70 тысяч.

Магучих прокомментировала призовые на Абсолютном ЧМ

24-летняя Магучих заявила, что старается получать удовольствие, однако признала, что призовые в легкой атлетике не такие, как в теннисе. Например, призовой фонд теннисного турнира US Open составляет более 100 миллионов долларов, а победитель получает 5,5 миллиона долларов.

Стараюсь просто получать удовольствие от соревнований, а уже потом во всем разбираться. Но это очень крутой шаг вперед. Если сравнивать с теннисом, то легкая атлетика не получает столько средств. Надеюсь, когда-нибудь это изменится,

– сказала Ярослава.

Что известно об Абсолютном ЧМ

Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике – это новый турнир, который планируется проводить раз в два года. В 2026 году соревнования пройдут 11 – 13 сентября в Будапеште.

По сравнению с классическим ЧМ, в этом турнире примет участие ограниченное количество легкоатлетов. Также на Абсолютном ЧМ-2026 не будет традиционных церемоний награждения и медалей для призеров. Вместо этого победители соревнований получат специальный трофей, а также символические браслеты для всех участников.

На турнире выступят пять представителей Украины. Помимо Магучих, это Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Олег Дорощук и Михаил Кохан. Следить за турниром можно онлайн на сайте 24 Канала.