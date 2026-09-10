В Украине Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике будет транслировать "Суспильне Спорт". Онлайн-трансляция прямого эфира турнира также доступна на сайте 24 Канала.
Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике: онлайн-трансляция
На новый престижный турнир смогли пробиться пять представителей Украины:
- Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко (прыжки в высоту);
- Олег Дорощук (прыжки в высоту);
- Михаил Кохан (метание молота).
Онлайн-трансляция Абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике
Расписание выступлений украинцев
Выступления представителей Украины запланированы на 11 и 13 сентября.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
- 11 сентября, сессия: 19:00 – 22:00
19:13 – прыжки в высоту, женщины (финал). Участницы: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко
19:23 – метание молота, мужчины (финал). Участник: Михаил Кохан
- 13 сентября, сессия: 18:00 – 21:00
19:04 – прыжки в высоту, мужчины (финал). Участник: Олег Дорощук
Что известно о новом ЧМ
Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике – это принципиально новый турнир, который будет проводиться раз в два года. Его призовой фонд составляет 10 миллионов долларов.
В отличие от привычного чемпионата мира, здесь будет выступать ограниченный круг спортсменов.
На Абсолютном ЧМ-2026 откажутся от классических церемоний награждения и медалей. Победители получат уникальный трофей, разработанный специально для этого соревнования, а все участники – символические браслеты.