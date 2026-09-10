В Украине Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике будет транслировать "Суспильне Спорт". Онлайн-трансляция прямого эфира турнира также доступна на сайте 24 Канала.

Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике: онлайн-трансляция

На новый престижный турнир смогли пробиться пять представителей Украины:

Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко (прыжки в высоту);

Олег Дорощук (прыжки в высоту);

Михаил Кохан (метание молота).

Онлайн-трансляция Абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике

Расписание выступлений украинцев

Выступления представителей Украины запланированы на 11 и 13 сентября.

11 сентября, сессия: 19:00 – 22:00

19:13 – прыжки в высоту, женщины (финал). Участницы: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко

19:23 – метание молота, мужчины (финал). Участник: Михаил Кохан

13 сентября, сессия: 18:00 – 21:00

19:04 – прыжки в высоту, мужчины (финал). Участник: Олег Дорощук

Что известно о новом ЧМ

Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике – это принципиально новый турнир, который будет проводиться раз в два года. Его призовой фонд составляет 10 миллионов долларов.

В отличие от привычного чемпионата мира, здесь будет выступать ограниченный круг спортсменов.

На Абсолютном ЧМ-2026 откажутся от классических церемоний награждения и медалей. Победители получат уникальный трофей, разработанный специально для этого соревнования, а все участники – символические браслеты.