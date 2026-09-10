В Україні Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики транслюватиме "Суспільне Спорт". Онлайн-трансляція прямого ефіру турніру також доступна на сайті 24 Каналу.
Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики: онлайн-трансляція
На новий престижний турнір змогли пробитися п'ятеро представників України:
- Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко (стрибки у висоту);
- Олег Дорощук (стрибки у висоту);
- Михайло Кохан (метання молота).
Онлайн-трансляція Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики
Розклад виступів українців
Виступи представників України заплановані на 11 та 13 вересня.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
- 11 вересня, сесія: 19:00 – 22:00
19:13 – стрибки у висоту, жінки (фінал). Учасниці: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко
19:23 – метання молота, чоловіки (фінал). Учасник: Михайло Кохан
- 13 вересня, сесія: 18:00 – 21:00
19:04 – стрибки у висоту, чоловіки (фінал). Учасник: Олег Дорощук
Що відомо про новий ЧС
Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики – це принципово новий турнір, який проводитимуть раз на два роки. Його призовий фонд сягає 10 мільйонів доларів.
На відміну від звичного світового чемпіонату, тут виступатиме обмежене коло спортсменів.
На Абсолютному ЧС-2026 відмовляться від класичних церемоній нагородження та медалей. Переможці отримають унікальний трофей, розроблений спеціально для цього змагання, а всі учасники – символічні браслети.