Магучіх прокоментувала те, що для переможців гарантовані призові у розмірі 150 тисяч доларів, повідомляє Суспільне Спорт. Для порівняння, у класичному ЧС володар "золота" здобуває 70 тисяч.

Магучіх прокоментували призові на Абсолютному ЧС

24-річна Магучіх заявила, що намагається отримувати задоволення, однак визнала, що призові у легкій атлетиці не такі, як у тенісі. Наприклад, призовий фонд тенісного турніру US Open складає понад 100 мільйонів доларів, а переможець отримує 5,5 мільйона доларів.

Намагаюся просто кайфувати від змагань, а вже потім з усім розбиратися. Але це дуже крутий крок уперед. Якщо порівнювати з тенісом, то легка атлетика не отримує стільки коштів. Сподіваюсь, колись це зміниться,

– сказала Ярослава.

Що відомо про Абсолютний ЧС

Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики – це новий турнір, який планують проводити раз на два роки. У 2026 році змагання відбудуться 11 – 13 вересня у Будапешті.

Порівняно з класичним ЧС, участь у цьому турнірі візьме обмежена кількість легкоатлетів. Також на Абсолютному ЧС-2026 не буде традиційних церемонії нагородження та медалей для призерів. Натомість переможці змагань отримають спеціальний трофей, а також символічні браслети для всіх учасників.

На турнірі виступлять п'ятеро представників України. Окрім Магучіх, це Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Олег Дорощук та Михайло Кохан. Стежити за турніром можна онлайн на сайті 24 Каналу.