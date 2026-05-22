Ярослава Магучих возвращается в сектор: где украинка начнет летний сезон

Болельщики с марта ждут возобновления выступлений Ярославы Магучих, которая после стартов в помещении взяла павзу на подготовку к летней части сезона. Наконец-то известно, на каких соревнованиях состоится возвращение украинской прыгуньи.

Цикл подготовки к Абсолютному чемпионату мира, который впервые в истории проведут в сентябре в Будапеште, Ярослава начнет на одном из этапов Бриллиантовой лиги. Как пишет Суспільне Спорт, это будет третье ее выступление на турнире, и предыдущие два завершались победами.

Смотрите также Издевательство над Магучих: тренер показал, как прыгунья таскает железо

Где Магучих начнет летний сезон?

Своим первым в этом году турниром на открытом стадионе Ярослава Магучих выбрала третий этап Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате. Соревнования состоятся 31 мая, через неделю после этапа в китайском Сямэне, где будут выступать другие украинки, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

В Рабате Магучих прыгала в 2022 и 2023 годах. Оба раза она получала там золото с результатами сначала 1,96, а затем 2,01 метра.

В прошлом году Ярослава пропустила этап в Марокко и впоследствии в итоге финишировала в Бриллиантовой лиге второй.

Какие результаты уже показала Магучих в этом сезоне?

Лучший прыжок у Ярославы был на Мемориале Демьянюка во Львове – 2 метра 3 сантиметра. Чемпионат мира в помещении в польском Торуне она выиграла с немного более скромным достижением – 2,01.

Всего в зимней части сезона Магучих приняла участие в четырех турнирах и имеет 100% побед.

Цель Ярославы на 2026-й год, как говорила ее тренер Татьяна Степанова, заключается не только в победе на Абсолютном чемпионате мира, но и в обновлении мирового рекорда. Сейчас больше всего высота планки в истории, покоренная Магучих, составляет 2 метра 10 сантиметров.