Цикл підготовки до Абсолютного чемпіонату світу, який вперше в історії проведуть у вересні в Будапешті, Ярослава розпочне на одному з етапів Діамантової ліги. Як пише Суспільне Спорт, це буде третій її виступ на турнірі, і попередні два завершувалися перемогами.

Де Магучіх розпочне літній сезон?

Своїм першим цьогоріч турніром на відкритому стадіоні Ярослава Магучіх обрала третій етап Діамантової ліги у марокканському Рабаті. Змагання відбудуться 31 травня, через тиждень після етапу в китайському Сямені, де виступатимуть інші укранки, Юлія Левченко і Ірина Геращенко.

У Рабаті Магучіх стрибала у 2022 та 2023 роках. Обидва рази вона здобувала там золото з результатами спершу 1,96, а потім 2,01 метра.

Минулоріч Ярослава пропустила етап в Марокко і згодом у підсумку фінішувала у Діамантовій лізі другою.

Які результати вже показала Магучіх цього сезону?

Найкращий стрибок у Ярослави був на Меморіалі Дем'янюка у Львові – 2 метри 3 сантиметри. Чемпіонат світу у приміщенні в польському Торуні вона виграла з трохи скромнішим досягненням – 2,01.

Загалом у зимовій частині сезону Магучіх взяла участь у чотирьох турнірах і має 100% перемог.

Мета Ярослави на 2026-ий рік, як говорила її тренерка Тетяна Степанова, полягає не лише у перемозі на Абсолютному чемпіонаті світу, але й в оновленні світового рекорду. Наразі найбільша висота планки в історії, підкорена Магучіх, складає 2 метри 10 сантиметрів.