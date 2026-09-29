Легкоатлетка преодолела дистанцию за 3 часа 22 минуты 20 секунд и опередила спортсменок из Китая. Однако церемонию награждения отложили после обязательной проверки экипировки призеров, сообщает НОК Казахстана на своем сайте.

Кроссовки не прошли проверку

По завершении соревнований технические делегаты проверили обувь трех призерок, как это предусмотрено правилами World Athletics. В ходе проверки выяснилось, что модель кроссовок Токсанбаевой отсутствует в перечне обуви, разрешенной международной федерацией.

Фотографии кроссовок и необходимую информацию передали в World Athletics для получения официального заключения. До момента его получения церемонию награждения отложили.

Впоследствии World Athletics подтвердила, что использованная казахстанской спортсменкой модель не имеет разрешения на участие в соревнованиях. В соответствии с действующими правилами результат Токсанбаевой признали недействительным, а итоговый протокол скорректировали.

Требования к спортивной обуви были обновлены решением Рады World Athletics 19 марта 2026 года и вступили в силу 20 апреля. Они являются обязательными для всех участников соревнований.

Казахстан оспаривает решение

В Федерации легкой атлетики Казахстана признали ответственность за сложившуюся ситуацию, однако не согласились с лишением спортсменки золотой медали. Национальный олимпийский комитет Казахстана совместно с федерацией работает над возможностью подачи апелляции.

Это не первый подобный случай на Азиатских играх-2026. Ранее из-за несоответствующей обуви был аннулирован результат иранской спортсменки Мохитзаде, выступавшей в семиборье.

После корректировки протокола казахстанская спортсменка Алина Чистякова, которая изначально заняла четвертое место, поднялась на третью позицию и получила бронзовую медаль.

НОК Казахстана заявил, что поддерживает Токсанбаеву и взаимодействует с World Athletics, Asian Athletics Association, Олимпийским советом Азии и национальной федерацией по вопросу дальнейшего обжалования решения.

Напомним, австралийка Йоанна Ветшик стала победительницей соревнований Hyrox в Пекине, но ее триумф обернулся международным скандалом. Спортсменка продолжила гонку после острого приступа диареи.