Инцидент вызвал возмущение среди других участников, которым после этого пришлось пользоваться загрязненным оборудованием. Организаторы соревнований впоследствии признали, что не справились с ситуацией должным образом, сообщает BBC.

Что произошло во время соревнований

20-летняя австралийка Йоанна Ветшик считается одной из сильнейших представительниц HYROX – дисциплины, сочетающей бег и функциональные упражнения. В апреле спортсменка установила мировой рекорд в женском одиночном разряде в Варшаве, преодолев дистанцию за 54 минуты 25 секунд.

В Пекине Ветшик выступала в элитной возрастной категории 16–24 года. Она финишировала первой с результатом 1:01:23.

Однако во время прохождения дистанции у спортсменки случился острый приступ недержания кишечника. Следы попали не только на ее одежду и ноги, но и на оборудование, которым должны были пользоваться другие участники – в частности, гребной тренажер, сани и медболы.

Несмотря на это, австралийка не прервала выступление и завершила гонку. После финиша она даже опубликовала фотографию под капельницей, которую впоследствии удалила.

Инцидент быстро вышел за пределы спортивного сообщества. Участники соревнований заявляли, что им пришлось соприкасаться с загрязненным инвентарем и покрытием. Некоторые утверждали, что из-за этого спортсмены даже поскальзывались во время бега.

Hyrox признал ошибку и пообещал изменить правила

Особое возмущение вызвало то, что судьи позволили Ветшик продолжить выступление. Ведь правила Hyrox предусматривают наказание за гораздо менее серьезные нарушения – в частности, за плевание, высморкание носа без платка, мусор или неправильное использование воды.

После волны критики соучредитель Hyrox Мориц Фюрсте публично извинился перед всеми, кто пострадал от инцидента. Он признал, что организация "не справилась с ситуацией так, как должна была", и пообещал усовершенствовать процедуры проведения соревнований.

В Hyrox также заявили, что у них есть протоколы на случай биологического загрязнения и медицинских чрезвычайных ситуаций. Однако на этот раз, по словам организаторов, возникла непредвиденная ситуация, из-за которой правила оказались недостаточно четкими.

Скандал также вызвал дискуссию о границах спортивного героизма. Подобные физиологические проблемы случаются у спортсменов, занимающихся выносливостью: например, марафонстка Паула Редклифф в 2005 году останавливалась во время Лондонского марафона из-за необходимости сходить в туалет, а впоследствии выиграла забег.

Ранее в этом году китайская марафонстка Ли Мэйчжэнь попала в заголовки газет после того, как пересекла финишную прямую марафона на озере Хэншуй с менструальной кровью на ногах.