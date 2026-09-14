Інцидент викликав обурення серед інших учасників, які після цього були змушені користуватися забрудненим обладнанням. Організатори змагань згодом визнали, що не впоралися із ситуацією належним чином, передає BBC.

Що сталося під час змагань

20-річна австралійка Йоанна Ветшик вважається однією з найсильніших представниць HYROX – дисципліни, яка поєднує біг та функціональні вправи. У квітні спортсменка встановила світовий рекорд у жіночому одиночному розряді у Варшаві, подолавши дистанцію за 54 хвилини 25 секунд.

У Пекіні Ветшик виступала в елітній віковій категорії 16–24 роки. Вона фінішувала першою з результатом 1:01:23.

Проте під час проходження дистанції у спортсменки стався гострий напад нетримання кишечника. Сліди потрапили не лише на її одяг і ноги, а й на обладнання, яким мали користуватися інші учасники – зокрема гребний тренажер, санчата та медболи.

Попри це, австралійка не припинила виступ і завершила гонку. Після фінішу вона навіть опублікувала фотографію під крапельницею, яку згодом видалила.

Інцидент швидко вийшов за межі спортивної спільноти. Учасники змагань заявляли, що їм довелося контактувати із забрудненим інвентарем та покриттям. Дехто стверджував, що через це спортсмени навіть ковзали під час бігу.

Hyrox визнав помилку та пообіцяв змінити правила

Особливе обурення викликало те, що судді дозволили Ветшик продовжити виступ. Адже правила Hyrox передбачають покарання за значно менш серйозні порушення – зокрема за плювання, прочищення носа без хустинки, сміття або неправильне використання води.

Після хвилі критики співзасновник Hyrox Моріц Фюрсте публічно вибачився перед усіма, хто постраждав від інциденту. Він визнав, що організація "не впоралася з ситуацією так, як мала б", та пообіцяв удосконалити процедури проведення змагань.

У Hyrox також заявили, що мають протоколи на випадок біологічного забруднення та медичних надзвичайних ситуацій. Однак цього разу, за словами організаторів, виникла непередбачена ситуація, через яку правила виявилися недостатньо чіткими.

Скандал також спричинив дискусію про межі спортивного героїзму. Подібні фізіологічні проблеми трапляються у спортсменів на витривалість: наприклад, марафонка Паула Редкліфф у 2005 році зупинялася під час Лондонського марафону через необхідність сходити в туалет, а згодом виграла забіг.

Раніше цього року китайська марафонка Лі Мейчжень потрапила в заголовки газет після того, як перетнула фінішну пряму марафону на озері Хеншуй з менструальною кров'ю на ногах.