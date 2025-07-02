Одесситка продемонстрировала невероятную игру и уверенно одолела вторую ракетку мира со счетом 7:6, 6:1. После поединка она поделилась своими эмоциями от победы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Setanta Sports.

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Послематчевый комментарий Ястремской

Даяна была очень счастлива. Она отдала должное своей звездной сопернице и поблагодарила болельщиков за невероятную поддержку:

"Первое, что я хочу сказать, это то, что этот корт вызывает у меня много приятных воспоминаний. Я играла здесь в юниорском финале. Он подарил мне много эмоций. Думаю, сегодня был замечательный матч. Я действительно была в огне. У меня даже ногти с огоньками.

Играть с Коко – это что-то особенное. Мы играли четыре раза. Счет 3:1 в ее пользу. Она замечательный игрок и замечательный человек. У нас очень хорошие отношения. Мне очень понравилось. Эти корты созданы для самых выдающихся игроков. Я очень благодарна за то, что нахожусь на этом корте. Спасибо большое за поддержку".

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Интересно. Для Даяны Ястремской триумф в игре с Коко Гофф стал повторением самой рейтинговой победы в карьере. Перед этим она лишь однажды переигрывала вторую ракетку мира – в 2019 году одолела чешку Каролину Плишкову на турнире в Ухане.

Напомним, что во второй круг Уимблдона пробилось три украинки в одиночном разряде. Соперницей Даяны Ястремской станет "нейтральная" Анастасия Захарова.