Трогательный поступок украинки на Уимблдоне завирусился в сети: видео собрало огромные просмотры

В первом круге Уимблдона-2025 Даяна Ястремская сыграла против Коко Гофф. Украинская теннисистка одержала сенсационную победу над второй ракетой мира из США.

Во время матча престижного турнира серии Grand Slam Даяна Ястремская отличилась трогательным поступком на корте. Видео сразу разлетелось по сети, собрав бешеное количество просмотров, сообщает 24 канал.

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Сколько просмотров собрало видео с Ястремской

Даяна Ястремская при счете 3:1 в свою пользу во втором сете неожиданно нашла сережку на корте. Оказалось, что украшение потеряла ее соперница Коко Гофф.

Украинская теннисистка показала сережку оппонентке. Гофф подтвердила, что это именно ее украшение, а Ястремская положила аксессуар возле вещей американки. Поступок Даяны вызвал бурную реакцию.

Ястремская нашла сережку Хофф: смотрите видео

Болельщики оценили теплый и добрый поступок Даяны Ястремской. Видео сразу завирусилось в социальных сетях, собрав кучу приятных комментариев и большое количество просмотров.

Видео, опубликовано на официальной странице Уимблдона в инстаграме, собрало более 3 миллионов просмотров только за сутки.

Напомним, что Даяна Ястремская обыграла "нейтральную" россиянку Анастасию Захарову во втором круге турнира. В субботу 5 июля украинская теннисистка сыграет против Джессики Боусас Манейро из Испании.