На кортах Уимблдона продолжаются матчи главного травяного турнира по теннису. Среди 128-ми участниц женского турнира стартовали и четверо украинок, сообщает 24 Канал.

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Даяна помогла Гауфф

Одной из них стала Даяна Ястремская, которой в первом круге выпала в соперницы Коко Гауфф. Американка является второй ракеткой мира, поэтому считалась фавориткой пары.

Впрочем, игра у Гауфф не пошла сразу. А во время второго сета девушка еще и попала в забавную ситуацию вместе с Даяной. Прямо посреди розыгрыша Коко потеряла сережку.

Ястремская помогла Гауфф найти украшение: смотреть видео

Украшение выпало из уха 21-летней американки. Та начала его искать на корте, но Ястремская не растерялась и первой нашла сережку, отдав ее сопернице.

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Отметим, что украинке удалось создать сенсацию и выбить Гауфф с турнира. Одесситка выиграла в обоих сетах и вышла во второй круг. Там Даяна будет противостоять "нейтральной" россиянке Анастасии Захаровой.

Кроме Ястремской, в следующий круг также прошли Элина Свитолина и Юлия Стародубцева. А вот вторая ракетка Украины Марта Костюк неожиданно вылетела на старте Уимблдона от словенки Вероники Эрьявец.