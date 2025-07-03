В первом круге Даяна Ястремская сенсационно выбила из турнира вторую ракетку мира Коко Гауфф. Поэтому в поединке против россиянки Анастасии Захаровой украинка считалась фавориткой, пишет 24 Канал.

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Как завершился матч Захарова – Ястремская

Предыдущий поединок забрал немало сил у одесситки. Этим в начале матча воспользовалась Захарова.

Даяна достаточно уверенно начала встречу, взяв гейм на своей подаче. Россиянка отвечала тем же. После 10 геймов счет был равным – 5:5. После этого Захарова забрала два гейма и вырвала победу – 7:5.

Вторая партия оказалась не менее ожесточенной. Дебют прошел по сценарию предыдущего сета – теннисистки выиграли геймы на своих подачах. Впоследствии россиянка завладела инициативой и повела в счете. После счета 4:2 в пользу Захаровой Ястремская начала сокращать разрыв. Последние четыре гейма были за Даяной, которая закрыла партию со счетом 7:5.

Победительница противостояния определилась в третьей партии. В игре нервов сильнее оказалась украинка – 7:6. Матч длился более двух с половиной часов.

Анастасия Захарова – Даяна Ястремская 1:2 (7:5, 5:7, 6:7)

В третьем круге украинка сыграет против победительницы матча Софии Кенин и Хессики Бусас Манейро.

Ранее второй круг Уимблдона сумела преодолеть Элина Свитолина. В 1/32 финала первая ракетка Украины победила "нейтральную" белоруску Александру Соснович.