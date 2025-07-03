У першому колі Даяна Ястремська сенсаційно вибила з турніру другу ракетку світу Коко Гауфф. Тож у поєдинку проти росіянки Анастасії Захарової українка вважалася фавориткою, пише 24 Канал.

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Як завершився матч Захарова – Ястремська

Попередній поєдинок забрав чимало сил в одеситки. Цим на початку матчу скористалася Захарова.

Даяна досить впевнено розпочала зустріч, взявши гейм на своїй подачі. Росіянка відповідала тим же. Після 10 геймів рахунок був рівним – 5:5. Після цього Захарова забрала два гейми та вирвала перемогу – 7:5.

Друга партія виявилася не менше запеклою. Дебют пройшов за сценарієм попереднього сету – тенісистки виграли гейми на своїх подачах. Згодом росіянка заволоділа ініціативою та повела в рахунку. Після рахунку 4:2 на користь Захарової Ястремська почала скорочувати розрив. Останні чотири гейми були за Даяною, яка закрила партію з рахунком 7:5.

Переможниця протистояння визначилася у третій партії. У грі нервів сильнішою виявилася українка – 7:6. Матч тривав понад дві з половиною години.

Анастасія Захарова – Даяна Ястремська 1:2 (7:5, 5:7, 6:7)

У третьому колі українка зіграє проти переможниці матчу Софії Кенін та Хессіки Бусас Манейро.

Раніше друге коло Вімблдону зуміла подолати Еліна Світоліна. У 1/32 фіналу перша ракетка України перемогла "нейтральну" білоруску Олександру Соснович.