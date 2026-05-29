Как сообщает Boxing News 24, Хирн считает, что поединок между Усиком и Верховеном был достаточно конкурентным, чтобы оправдать немедленный реванш. По его словам, украинскому чемпиону не стоит тянуть со второй встречей.

Почему Усик должен провести реванш с Верховеном?

Промоутер предположил, что Усик мог бы отказаться от обязательной защиты титула WBC против претендента Агита Кабаела ради боя-реванша.

Если бы я был Усиком, я бы сразу провел реванш с Рико Верховеном в Нидерландах и, вероятно, там бы завершил карьеру с победой. Не думаю, что ему обязательно драться с Кабаэлом. Он и так великий боец, ему нечего доказывать. Но результат того боя дает основания для реванша,

– заявил Хирн.

Также промоутер добавил, что в первом поединке многие недооценивали Верховена, но теперь в Нидерландах считают, что он способен на победу, хотя сам Хирн все же отдает предпочтение Усику в возможном реванше.

Как прошел бой Усик – Верховен?

Усик досрочно победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде и защитил титулы WBC, WBA и IBF. Эта победа стала 25-й в карьере украинского чемпиона. В конце предпоследней трехминутки Александр отправил истощенного соперника в нокдаун. Несмотря на попытку нидерландца продолжить бой, Усик засыпал его финальными ударами, заставив рефери остановить поединок за секунду до гонга.

Почему Усик должен драться с Кабаэлом?

Всемирный боксерский совет (WBC) официально утвердил обязательный поединок между Усиком и Кабаелом, который должен состояться до конца 2026 года.

Поединок приобрел актуальность после победы Усика над кикбоксером Верховеном в Египте.

Президент WBC Маурисио Сулейман подтвердил, что Кабаел является действующим временным чемпионом и официальным претендентом на титул. В случае, если Усик решит провести реванш с Верховеном вместо боя с Кабаелом, ему возможно придется оставить титул WBC вакантным.

Немецкий тяжеловес имеет профессиональный рекорд: 27 побед, из которых 19 нокаутом, и ни одного поражения.