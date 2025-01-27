Известный промоутер раскритиковал одного из лучших боксеров мира
Британский промоутер Эдди Хирн жестко раскритиковал Наою Иноуэ. Он считает, что японского боксера должны выбросить из рейтинга P4P.
Недавно Наоя Иноуэ нокаутировал корейского боксера Ким Еджуна. Таким образом японец в третий раз защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе.
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Хирн раскритиковал Иноуэ
Промоутер считает, что он бьется с оппонентами низкого уровня и убежал от обязательного претендента не раз, не дважды, а трижды, пишет 24 канал со ссылкой на iFL TV.
Представьте, если бы Джошуа не подрался с Усиком, который был его обязательным претендентом. Многие говорили – да не надо, освободи пояс... Нет, он чемпион, хочет быть абсолютным чемпионом. Это то, что делают чемпионы,
– сказал Хирн.
Британец также добавил, что его резюме дерьмо. В частности, что Наоя Иноуэ очень разочаровывает.
"Он очень, очень разочаровывает как чемпион. Фанаты должны проснуться. Он дрался с Дохени и с Кимом. Он платил деньги в WBA, лишь бы не драться с Ахмадалиевым. Он будет вообще драться с Пикассо. Иноуэ, ты не тот, каким я тебя считал. Это не выступление уровня P4P. Это не резюме уровня P4P. Выбросьте его из рейтинга P4P", – добавил Эдди Хирн.
Напомним, что ранее Наоя Иноуэ заявил, что никогда не подрался бы с Александром Усиком.